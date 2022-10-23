Шойгу обсудил Украину с министром обороны Турции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине обсуждалась в воскресенье в ходе переговоров пор телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщили в Минобороны РФ.

"Генерал армии С.Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее глава российского военного ведомства провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Как заявили в Минобороны РФ, "генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".