Все мобилизованные для участия в СВО будут получать не менее 195 тыс. в месяц

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выплаты не менее 195 тыс. рублей в месяц положены военнослужащим, кого призвали по мобилизации для участия в специальной военной операции, включая период подготовки и обучения военнослужащего, сообщается в телеграмм-канале портала "Объясняем.рф"

"Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении, в ответ на вопрос "Будут ли платить 195 тыс. рублей в месяц всем военнослужащим вне зависимости от того, где они несут службу?".

В сообщении отмечается, что соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации, подписано президентом РФ.