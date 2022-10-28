В зону боевых действий на Украине уже отправлены 82 тыс. мобилизованных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Порядка 82 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в зону боевых действий на Украине, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

"После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений", - заявил Шойгу.

По его словам, в настоящее время еще 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в учебных центрах и на полигонах.

Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.