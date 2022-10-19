Президент подписал поручение о соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации.

"Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они, напомню, должны составлять не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава", - сказала Путин в среду на заседании Совета безопасности РФ.

"Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 ноября текущего года.

Военнослужащие РФ, вне зависимости от того, какие задачи они выполняют, должны быть обеспечены всем необходимым, также заявил президент.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал президент.

По его словам, "это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания".

"У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы - а они есть - на современном и достойном нашей страны уровне", - сказал президент.

Путин также поручил главам регионов и общественным организациям взять под контроль оказание всесторонней помощи родным и близким мобилизованных.

"Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки тем, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации. Детям, родителям, женам - близким людям всем наших защитников", - сказал глава государства.