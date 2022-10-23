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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой военного ведомства Британии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу озабоченность по поводу возможного применения Украиной "грязной бомбы".

"23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Обсуждена ситуация на Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как заявило военное ведомство, "генерал армии Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Ранее в воскресенье состоялись телефонные переговоры Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акаром, также обсуждалась ситуация на Украине.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Великобритания Бен Уоллес
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