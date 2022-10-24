В Думе сообщили о падении до нуля уровня бронирований отелей Крыма на ноябрь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - После объявления в Крыму высокого уровня террористической опасности курорты полуострова переживают отток туристов: если в сентябре доля бронирований составляла 25%, то на ноябрь их уже нет, сообщила в понедельник депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"В связи с установленным в Крыму высоким, "желтым" уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов. Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь - 5%, ноябрь - 0%", - сообщила она, выступая на "круглом столе", организованном комитетом. "Динамика бронирований в республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная. До резкого оттока средний процент бронирований составлял 35%", - сказала она.

Как отметила Лобач, всего с начала года Крым посетили более 5 млн туристов, это значительно меньше показателей прошлого года. Туристический поток по итогам 2021 года составил более 9,5 млн человек.

"Большинство туристов в 2022 году приехали по крымскому мосту на автомобилях и автобусах - это 83%. Оставшиеся 17% добирались до Крыма на поездах. По сравнению с предыдущими годами количество людей, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза. До закрытия аэропорта Симферополя на самолетах прилетало больше всего туристов", - пояснила она.

По словам депутата, летний сезон в Крыму из-за проблем с транспортом также не может похвастаться высокими показателями, средняя загрузка объектов размещения составляла около 40%. При этом скидки на отдых в этом летнем сезоне достигали 50-60%.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турпоток в Крым традиционно начинает снижаться после сентября-октября, так как зимой полуостров значительно меньше популярен у путешественников, чем Краснодарский край, из-за недостатка круглогодично работающей туристской инфраструктуры.