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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Туроператоры сообщили о начавшемся восстановлении продаж туров в Крым

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Всплеск аннуляций оплаченных туров в Крым пришелся на 8 октября и к утру 9 октября завершился, туроператоры начали получать новые заявки на отдых на полуострове, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В субботу было достаточно много аннуляций запланированных туров, но только на ближайшие даты. Всего отменено не более 25% путешествий. В воскресенье ситуация нормализовалась, всплеска запросов на аннуляции сейчас нет. Россияне не отказываются от поездок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты", - говорится в сообщении.

Туроператоры отмечают, что заезды и выезды туристов из Крыма на отдых осуществляются в плановом порядке.

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"Тем, кто должен был уехать в субботу, отдых был продлен. Сегодня туристы уже имеют возможность покинуть полуостров, так как частично движение транспорта восстановлено. Многие туристы, которые должны были выезжать в воскресенье, отправляются домой на поездах и автомобилях", - подчеркнули в АТОР.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, по ней было организовано реверсивное движение. Железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено, возобновилась продажа билетов. Заработала также Керченская паромная переправа.

Взрыв на Крымском мосту

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Крым АТОР
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