В Крыму зафиксировали падение турпотока в июне на 40% год к году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число туристов, посетивших Крым за июнь, оказалось на 40% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, - 815 тысяч отдыхающих. По сравнению с прошлым годом - меньше на 40%, с 2019-м - всего на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся", - сказал Аксенов журналистам в среду.

По его словам, власти Крыма продолжают анализировать туристические показатели и прорабатывать меры поддержки. Доклад руководству страны по этой теме с предложениями будет готов к 10 августа.

Аксенов надеется, что туристическая логистика изменится в Крыму в следующем году из-за открытия курортов в Херсонской и Запорожской областях.

"Следующий год будет другим. Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс. Сама логистика турпотоков изменится в следующем году. Это уже будет другая реальность, другие вызовы, но уверен, что мы с ними справимся", - заявил глава Крыма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что сильное снижение заметно не во всех средствах размещения, некоторые загружены на 80%.

"Мы рассчитываем, что благодаря всем принимаемым мерам и на федеральном уровне, и на региональном падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%. Окончательные выводы делать рано", - сказала она журналистам в ходе поездки по Крыму.

По ее мнению, Крыму необходимо развивать туристическую инфраструктуру, должно появиться "кратно больше" современных гостиниц разного формата и категории.

"Для нас в перспективе 5-10 лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным, современным круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Это абсолютно возможно", - отметила глава Ростуризма.

Как сообщалось, по прогнозам местных властей, турпоток этого года может оказаться на 30-50% ниже рекордного прошлогоднего (9,5 млн).

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В шести муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.

Крым 1 июля восстановил пассажирское сообщение с Херсонской и Запорожской областями после восьмилетнего перерыва. Перевозки осуществляются автобусами, планируется запуск поездов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.