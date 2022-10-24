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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Главы Генштабов России и США обсудили возможное применение Украиной "грязной бомбы"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что возможное применение Украиной "грязной бомбы" обсуждалось в понедельник в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

"В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. "В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

23 октября военное ведомство РФ сообщало о телефонных переговорах по Украине министра обороны Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также 23 октября Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В сообщениях по итогам этих переговоров Минобороны РФ отмечало, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

В понедельник российские военные сообщили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина завершает создание такой бомбы и может замаскировать ее применение под срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности для обвинения Москвы в применении тактического ядерного оружия.

Россия США Украина Валерий Герасимов
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