Мантуров и Григоренко станут замами в координационном совете по обеспечению потребностей армии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о структуре Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и воинских формирований.

"В Координационном совете будет два заместителя - это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, вещевое имущество военнослужащих, и Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основ", - сказал Мишустин на заседании Совета в понедельник.

Будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры, добавил он.

"Члены Координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных. Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - сказал Мишустин.

Мишустин также поручил создать "зеленый коридор" для согласования разными ведомствами решений по всем направлениям работы Координационного совета.

"Наша задача - выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных округов исполнительной власти, регионов и специальных служб. Нужно организовать "зеленый коридор" для согласования. Решения должны приниматься максимально быстро и четко", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что это должно происходить "не в ущерб качеству". Премьер отметил, что работу надо вести "с учетом всех аспектов, с выверкой позиций, снятием разногласий буквально в режиме реального времени".

"Подобная практика у нас была наработана в рамках подготовки плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", - сказал Мишустин.