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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Что произошло за день: понедельник, 24 октября

Заявление российских военных о планируемой Киевом провокации, победитель в борьбе за пост премьера Великобритании, законопроект об учете срочной службы при поступлении в вуз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили, что Киев планирует провокацию для обвинения Москвы в применении тактического ядерного оружия. Сергей Лавров назвал голословными утверждения о том, что РФ сама может применить "грязную бомбу". Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провел в связи с ситуацией телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

- Михаил Мишустин рассказал о структуре Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В нем будет два заместителя: Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, а Дмитрий Григоренко будет курировать нормативно-правовые и финансовые вопросы. Будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры.

- Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании. Он избран новым главой Консервативной партии после того, как его соперница Пенни Мордонт отозвала кандидатуру.

- "Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Владимира Потанина и структуры "Интерроса" - Whiteleave Holdings Limited. "Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб.

- В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы. Ограничений на въезд и выезд на территории региона не планируется, сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Основными версиями крушения Су-30 в Иркутске назвали отказ техники и ошибку пилотов. Самолет разбился в воскресенье в частном секторе, пилоты погибли.

- Курировавший транспортную безопасность замглавы Минтранса покинул пост. Александра Суханова назначили на должность в июле 2020 года.

- Законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вуз и колледж внесен в Госдуму. В "Единой России" сообщили, что служба будет давать дополнительные баллы.

- Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишается золотой медали летних Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Она признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

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