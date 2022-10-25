На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Контейнерные порты Дальнего Востока сейчас загружены на уровне от 95% до 100%, сроки ожидания судов составляют не более 10 дней, сообщил на брифинге начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

По его оценке, ситуация с обработкой контейнеров в дальневосточных портах намного улучшилась по сравнению с прошлогодней.

"Несмотря на то, что (за 9 месяцев 2022 года - ИФ) поступило более 260 тысяч контейнеров, то есть на 2% больше, чем в прошлом году, такого столпотворения, как было осенью прошлого года в портах, мы не наблюдаем", - сказал он.

По данным Ладыгина, в дальневосточных портах сейчас находится порядка 34-36 тысяч контейнеров, из них 14 тысяч - это контейнеры, подлежащие оформлению, остальное - то, что уже оформлено и подлежит вывозу на экспорт или в Россию.

Загрузка Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO) на данный момент колеблется в районе 95-97%, "Владивостокского морского рыбного порта" (стивидорная компания в порту "Владивосток) - около 100%, "Восточной стивидорной компании" (ВСК, контейнерный терминал в порту "Восточный", входит в Global Ports) - 100%, перечислил начальник ДВТУ.

"По нашей информации, в ожидании выгрузки суда могут находиться от двух до десяти дней. Это по нашей информации. Длительное ожидание для тех перевозчиков, которые пришли вне графика. И пока не освободится место, где это судно можно разгрузить, оно будет стоять дольше, чем те суда, которые заявились заранее", - объяснил Ладыгин.

Обработка контейнеров на данный момент составляет до 14 суток.

"Речь о том, что выгрузили контейнер на хранение и затем он уехал. Сейчас этот срок колеблется где-то от 10 до 12-14 дней. Доля таможни в этих днях (оформления - ИФ) - треть дня. Все остальное идет на логистику вывоза, прежде всего", - рассказал Ладыгин.