Доставку грузов в порты Чукотки запланировали завершить до 10 декабря

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Два ледокола задействуют для доставки грузов в порты Чукотки, завершить завоз планируется до 10 декабря, сообщила в среду пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Рассматривалась организация завоза грузов в Чукотский автономный округ в связи с наступлением периода ледокольных проводок. С 1 по 15 ноября включительно на Чукотку отправлено 1 140 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и 4 380 тонн генгрузов. Из них соцгрузы: 183 TEU и 178 тонн генгрузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регион из морских портов Приморского края с 1 ноября направлено пять судов, для их сопровождения в условиях ледовых ограничений в морском порту Анадырь направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", в морской Певек подходит ледокол "Новороссийск" для проводки судна "Феско Парис". До Певека также используется атомный ледокол "Вайгач". Завершение доставки запланировано до 10 декабря.

Меры по нормализации "северного завоза" обсуждались накануне на совещании по вопросу нормализации перевозок грузов морским путем и через пункты пропуска, которое провел во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщалось, во вторник Трутнев сообщил, что в портах Приморья находится более 5800 контейнеров при норме накопления 2200. Значительная часть находится в сухих портах, за пределами территорий порта. Это уже вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки. Значительная часть грузов уже отправлена, однако ситуацию осложнила непогода.

Вопрос с доставкой грузов и перебоев со снабжением жителей Дальнего Востока продовольствием находится на контроле у президента РФ Владимира Путина.

Трутнев ранее также сообщал, что министерство транспорта должно внимательнее отслеживать ситуацию с грузами в портах Приморского края, чтобы случаи со скоплением контейнеров не повторялись.

Минтранс в начале ноября создал рабочую группу по контролю за ситуацией по поставке грузов в дальневосточные регионы из портов Приморья, в которую вошли представители Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.