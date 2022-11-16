Минтранс предложил увеличить число контейнерных поездов в ДФО, сократив вывоз угля

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс предложил увеличить количество контейнерных поездов в направлении Дальнего Востока за счет сокращения вывоза угля. Это одно из предложений по стабилизации ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока, которые назвал глава ведомства Виталий Савельев на совещании у президента.

"(Предлагаем - ИФ) увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на 3 пары в сутки до конца текущего года, то есть практически на полтора месяца, за счет снижения перевозок товаров, в том числе угля. Данное решение, кроме импорта, позволит увеличить также вывоз экспортных грузов. При этом ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 тысяч тонн до конца года, или 1,4% годового объема, который мы планируем довезти в следующем году до 15 апреля", - сказал Савельев.

Среди других предложений Минтранса - задействовать в перевозках автотранспорт, а также увеличить число контейнерных поездов с полувагонами с 1 до 5 единиц в сутки.

"Это позволит вывозить до 700 единиц контейнеров ДФЭ в сутки или до 21 тысячи ДФЭ в месяц. Необходимые решения приняты. В частности, оптимизирована схема погрузки и предоставлена скидка на ж/д тариф для перевозок контейнеров в полувагонах - и это решение мы предлагаем продлить до 2023 года", - заявил министр.

"В качестве четвертой меры предлагается рассмотреть возможность увеличения тарифов в 2023 году на контейнерные перевозки на восточном направлении с одновременным снижением (тарифов - ИФ) в порты Севера-Запада. Так при увеличении тарифа условно на 10% (произойдет - ИФ) удорожание товара не более чем на 1%. Мы тем самым сможем стимулировать спрос на вывоз контейнеров на Северо-Запад", - добавил Савельев.

Президент Владимир Путин поддержал предложения Минтранса, но призвал учесть интересы всех участников процесса.

"Конечно, это нужно поддержать. Но нужно согласовать со всеми участниками этого процесса, безусловно, потому что для всех очень чувствительно. Поэтому в рамках работы, которую (первый вице-премьер - ИФ) Белоусов Андрей Рэмович проводит, я бы попросил и вас и (главу Минэкономразвития - ИФ) Решетникова Максима Геннадьевича подключиться обязательно и в ходе совместной работы определить, в какие сроки и что мы должны перераспределить, чтобы соблюсти все интересы", - сказал президент.

Белоусов, в свою очередь, заявил, что цифра 800 тысяч тонн "в принципе согласована и абсолютно безболезненна".

"Она коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом того, что мы за III-IV квартал вывозим 26 млн тонн у них, 800 тысяч - это небольшая часть. Тем более мы потом все равно довывезем. Но с грузоотправителями еще раз проработаем этот вопрос", - резюмировал он.