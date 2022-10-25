Пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва автомобиля в Мелитополе, который произошел рядом со зданием телекомпании "ЗаТV", пострадали пять человек, сообщил член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, курирующий работу телекомпании.

"Пострадали пять человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные. Никаких военных здесь нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники телекомпании шли на работу. "Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте... Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ. В том числе ударили по студии "ЗаРадио", - добавил он.

Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. В настоящее время возгорание на месте происшествия ликвидировано, приступили к работе следователи.