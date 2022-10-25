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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Мощность взорвавшейся в Мелитополе бомбы составила не менее 15 кг тротила

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мощность взрывного устройства, заложенного в автомобиле, взорвавшемся утром во вторник рядом со зданием телецентра в Мелитополе, составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов региона.

"Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе", - сообщил он.

Спецслужбы опубликовали видео момента взрыва у здания телецентра в Мелитополе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в 8:40 по московскому времени взрывается автомобиль "Жигули", припаркованный под окнами телецентра. За несколько секунд до этого из-за здания выехал другой автомобиль, который также задело взрывной волной, у него вырвало дверь. Водитель не растерялся, выехал из пламени и свернул во двор жилой пятиэтажки.

"По уточненным данным, пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу", - уточнил представитель правоохранительных органов.

Жители дома, чьи квартиры пострадали при взрыве, получат компенсацию, заявил ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Также он пообещал в кратчайшие сроки восстановить здание медиахолдинга, чтобы журналисты могли выполнять свою работу.

Мелитополь
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