Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Систему блокировки звонков с подменных номеров намерены запустить в РФ в 2023 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Систему блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" для борьбы с телефонным мошенничеством запустят в России в 2023 году, ее тестирование начнется уже в текущем году, сообщил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"В следующем году также заработает система "Антифрод" (anti-fraud, "борьба с мошенничеством" - ИФ), которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", - сказал Липов во вторник, выступая на форуме "Спектр-2022" в режиме видеоконференцсвязи.

В РоссииПрезидент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеровПрезидент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеровЧитать подробнее

В январе "Коммерсантъ" написал, что РКН может создать систему блокировки звонков с подменных номеров. Издание обнаружило на портале госзакупок, что подведомственный РКН "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. По данным газеты, работы проводятся под шифром "Идентификация", контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключен 29 декабря 2021 года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы. В ГРЧЦ тогда отказались от комментариев.

Выступая на форуме, Липов отметил, что защита от распространения угроз в адрес россиян, от телефонного мошенничества и телефонного терроризма является одной из ключевых.

Глава РКН поблагодарил операторов связи "за активизацию усилий по приведению своих баз данных в соответствие с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами".

По данным МВД, которые он привел в своем выступлении, только за январь-июль этого года операторы направили более 17 млн запросов на проверку достоверности данных об абонентах.

"Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных SIM-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - сказал глава РКН.

Роскомнадзор Андрей Липов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

ФСО начинает плановые ежегодные тактико-специальные учения в правительственных зданиях

ФСО начинает плановые ежегодные тактико-специальные учения в правительственных зданиях

Мособлсуд проверит законность приговора американской баскетболистке Грайнер

Что произошло за день: понедельник, 24 октября

Лавров назвал голословными утверждения о том, что РФ сама может применить "грязную бомбу"

Курировавший транспортную безопасность замглавы Минтранса покинул пост

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });