Систему блокировки звонков с подменных номеров намерены запустить в РФ в 2023 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Систему блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" для борьбы с телефонным мошенничеством запустят в России в 2023 году, ее тестирование начнется уже в текущем году, сообщил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"В следующем году также заработает система "Антифрод" (anti-fraud, "борьба с мошенничеством" - ИФ), которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", - сказал Липов во вторник, выступая на форуме "Спектр-2022" в режиме видеоконференцсвязи.

В январе "Коммерсантъ" написал, что РКН может создать систему блокировки звонков с подменных номеров. Издание обнаружило на портале госзакупок, что подведомственный РКН "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. По данным газеты, работы проводятся под шифром "Идентификация", контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключен 29 декабря 2021 года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы. В ГРЧЦ тогда отказались от комментариев.

Выступая на форуме, Липов отметил, что защита от распространения угроз в адрес россиян, от телефонного мошенничества и телефонного терроризма является одной из ключевых.

Глава РКН поблагодарил операторов связи "за активизацию усилий по приведению своих баз данных в соответствие с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами".

По данным МВД, которые он привел в своем выступлении, только за январь-июль этого года операторы направили более 17 млн запросов на проверку достоверности данных об абонентах.

"Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных SIM-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - сказал глава РКН.