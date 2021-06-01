Закон о борьбе с "серыми" SIM-картами и блокировке украденных смартфонов вступил в силу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU -Закон о борьбе с "серыми" SIM-картами, дистанционном заключении договоров на услуги связи, а также блокировке украденных смартфонов вступает в силу с 1 июня.

Для борьбы с "серыми" SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки, закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных SIM-карт. Согласно закону, без подтверждения личности человека, использующего номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание. Контролировать соблюдение операторами этой нормы должен будет Роскомнадзор с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Также в законе предусмотрена возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с операторами с использованием простой электронной подписи. При этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы (ЕБС). Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи. Таким образом станет возможной активация встроенных, или виртуальных SIM-карт (eSIM).

Кроме того, закон предусматривает возможность гражданам "привязать" идентификатор мобильного устройства (IMEI) к его учетной запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит в случае утери или кражи телефона его владельцу обратиться в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки устройства операторами связи.