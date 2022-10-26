К системе блокировки подменных номеров обяжут подключиться всех операторов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU -и Все операторы связи должны будут подключиться к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" (anti-fraud, борьба с мошенничеством), развертывание которой в регионах намечено на 2024 год, сообщил заместитель директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) "Главного радиочастотного центра" (подведомственный Роскомнадзору) Денис Глазунов.

"Оператор не будет иметь права пропускать неверифицированные звонки. Крупные операторы связи будут использовать свою инфраструктуру и подключаться к общей - "Антифроду", а региональные операторы связи получат возможность подключиться к облачным узлам, включившись таким образом в единую сеть",- сказал Глазунов в среду на форуме "Спектр-2022".

Таким образом, "все операторы будут обязаны верифицировать инициированные звонки", отметил он.

С точки зрения сроков до конца года мы планируем завершить создание основной части системы, главной части, и начать её пилотировать. В 2023 году мы планируем её масштабировать. И дальше уже в 2024 году это будет большее её распределение по регионам. Таким образом, всё будет хорошо, и мы рано или поздно победим все эти мошеннические звонки",- уточнил Глазунов.

По его словам, "даже необязательно владея крупной номерной ёмкостью, любой B2B-клиент может сейчас подключиться совершенно законно присоединением к крупному оператору связи, тем самым воспользовавшись общей сигнальной сетью". "Да, наверное, крупные операторы связи себе могут позволить и защиту этой инфраструктуры, может быть, где-то они не всегда заинтересованы в этом. Тем не менее, антифрод-система позволит с такими явлениями бороться",- сказал замглавы ЦМУ.

Накануне в своем выступлении на "Спектре" руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что система "Антифрод" будет запущена уже в 2023 года, в этом году будет проведена тестовая эксплуатация с несколькими крупными операторами.