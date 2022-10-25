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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который разрешает техобслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных компонентов, изготовленных "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе".

Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru. Он предполагает внесение изменений в действующее постановление от 12 марта 2022 г. №353.

В условиях санкций российские компании испытывают трудности в поставках оригинальных комплектующих, произведенных организациями, одобренными авиавластями стран разработчиков воздушных судов, говорится в пояснительной записке к проекту. Запуск собственного производства части иностранных запчастей в РФ и их сертификация "займет значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий". Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в РФ, отмечают авторы документа.

"В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных к установке на воздушные суда на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности", - сказано в пояснении.

Данная мера позволит российским компаниям "значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка воздушных судов в РФ".

Кроме того, проектом предлагается допустить внедрение модификаций и выполнение ремонтов самолетов "на основании документации, разработанной одобренными организациями стран, также являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности, включая страны, не являющиеся странами разработчиков эксплуатируемой в РФ авиатехники". Предложение обусловлено ограниченным доступом российских компаний к конструкторской документации и программному обеспечению разработчиков техники, а также недостатком опыта у таких организаций.

Проект также предусматривает продление до конца 2023 года действия мер, установленных в предыдущих редакциях постановления №353. В частности, продлеваются сроки действия сертификатов летной годности иностранной авиатехники, выданных Росавиацией, в случае их окончания в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.

Минтранс РФ
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