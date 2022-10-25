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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Песков не стал комментировать статус Рогозина, находящегося в зоне СВО

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никаких кадровых решений в отношении бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Рогозин рассказал СМИ о том, что отправился в зону проведения специальной военной операции и поделился своими впечатлениями об участвующих в ней российских военных.

Песков воздержался от ответа на вопрос, в каком качестве приехал в зону СВО Рогозин. Он отрицательно ответил на вопрос, было ли сделано экс-главе "Роскосмоса" новое кадровое предложение. "Нет, не принималось (кадровых решений в отношении Рогозина)", - сказал представитель Кремля, добавив, что "мы никогда наперед не говорим о кадровых решениях".

Рогозин занимал пост главы "Роскосмоса" до 15 июля 2022 года. Ему на смену пришел Юрий Борисов.

Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин
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