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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Текст одной из песен известного рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) признан решением суда экстремистским.

"Замоскворецкий районный суд столицы в полном объеме удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о признании текста одной из песен исполнителя экстремистским материалом и размещенных в сети Интернет видеороликов информацией, распространение которой в РФ запрещено", - сообщили в столичной прокуратуре во вторник.

Там отметили, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге.

В суде со своей стороны сообщили, что речь идет о тексте песни "Последний звонок", автором которой является Oxxxymiron.

В прокуратуре уточнили также, что "основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки".

"Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в тексте одного из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - отмечается в сообщении.

Oxxxymiron Москва
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