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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Мишустин заявил о снижении числа звонков на горячую линию по вопросам мобилизации

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В РФ налажена обратная связь с мобилизованными гражданами, на горячую линию поступило порядка 1,5 млн звонков, их число снижается, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Его проводит президент РФ Владимир Путин.

"Есть другие направления, по которым будет выстроена системная работа. Прежде всего, это касается поставок топлива, вопросов энергетики, связи, информатизации, баз данных, аналитического обеспечения. Ну и, конечно, выстраивание обратной связи с мобилизованными и их семьями", - сказал Мишустин в своем докладе Путину.

"В соответствии с вашим поручением такая система информирования уже налажена. Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения", - напомнил премьер-министр, отметив, что на горячую линию поступило порядка 1,5 млн звонков, причем их количество планомерно снижается.

"Оно сократилось до 20 тыс. в день", - отметил он.

По словам Мишустина, в базе данных этой горячей линии более 600 ответов. "По мере поступления вопросов она (база) расширяется", - подчеркнул Мишустин.

Премьер указал, что большая часть ответов на вопросы мобилизованных граждан и членов их семей размещена на портале "Объясняем.рф".

По данным премьера, данный ресурс с начала мобилизации посетило почти 18 млн человек.

Михаил Мишустин
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