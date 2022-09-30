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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В прокуратуре Москвы открыли телефонную горячую линию по вопросам о соблюдении законодательства в сфере призыва на военную службу по мобилизации, сообщило надзорное ведомство.

Горячая линия будет работать круглосуточно.

Телефоны горячей линии: 8 (495) 951-71-97 и 8 (495) 955-97-32) по будням с 9:00 до 18:00, 8 (495) 951-81-68 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

28 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городских военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан в связи с призывом, которые будут работать на постоянной основе. Он также сообщил, что по поступившим жалобам прошли проверки и были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных учетных данных.

30 сентября в городе был создан центр поддержки родственников мобилизованных москвичей.

Прокуратура Москвы Москва
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