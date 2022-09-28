Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, круглосуточная горячая линия открыта "в целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции".

Горячая линия открыта в Национальном центре управления обороной РФ, она работает по телефонам: 8-(800)100-77-07; 8(495)498-43-54; 8(495)498-34-46.