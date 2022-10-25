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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин поручил Координационному совету оперативно подготовить целевое задание

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Координационному совету по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ подготовить целевое задание для деятельности Совета по всем направлениям в кратчайшие сроки.

На совещании с членами Координационного совета во вторник президент обратил внимание на то, что целевое задание должно было быть уже подготовлено, и выразил надежду, что это будет быстро сделано.

"Работа в этом формате ведется неделю, это небольшой срок, и конечно, может быть, проект целевого задания Координационного совета не готов по объективным причинам, но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин.

Владимир Путин
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