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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Обрушилась кровля горящего в Петербурге склада

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Обрушилась кровля здания склада в Колпинском районе Петербурга, где с вечера вторника тушат крупный пожар, сообщил в заместитель начальника городского управления МЧС Игорь Титенок.

Кровля обрушилась на площади 9 тыс. кв.м.

Титенок отметил, что вначале пожар стремительно распространялся, так как здание безводное: водоисточники находятся на расстоянии от 1 км до 1,5 км.

Кроме того, "налицо позднее сообщение о возгорании" - к моменту прибытия первых подразделений огонь охватил уже более 1 тыс. кв.м, сказал Титенок.

По данным пресс-службы управления МЧС по Петербургу, в настоящий момент на месте происходит проливка пожара. Ранг сложности снижен с третьего до второго.

Вечером 25 октября в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе общей площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м. Изначально сообщалось, что огонь охватил 1 тыс. кв. м, позже площадь возгорания выросла до 6 тыс. кв. м, а затем и до 12 тыс. кв. м.

По данным МЧС, загорелись стройматериалы.

Пожар локализовали в 00:39 среды. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Петербург
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