Систему защиты от DDos-атак создадут в РФ к концу 2024 года

Также планируется создание системы оценки качества связи

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российская национальная система противодействия DDos-атакам будет создана в России до конца 2024 года. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования "Главного радиочастотного центра" Сергей Хуторцев.

"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ – системы активного противодействия – по DDos-атакам, (создать) глобальную национальную систему противодействия DDos-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в среду на форуме "Спектр-2022".

По его словам, создание системы противодействия DDos-атакам намечено на конец 2024 года. До этого, в конце 2023 года планируется достичь полного покрытия российского сегмента сети связи общего пользования техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), используемых для фильтрации трафика.

По словам Хуторцева, учения по противодействию угрозам безопасности и устойчивости сети Интернет и сети связи общего пользования, которые регулярно проводятся с участием операторов в рамках закона о суверенном рунете, в этом году были посвящены именно отражению DDos-атак.

Кроме того, планируется введение в эксплуатацию системы борьбы с "фродом" (fraud – англ. – мошенничество), сообщил Хуторцев.

Накануне в своем выступлении на "Спектре" руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что система "Антифрод" будет запущена уже в 2023 года. В этом году проведут тестовую эксплуатацию с несколькими крупными операторами.

Также в планах ЦМУ – создание системы оценки качества услуг связи.

"Планируем с учетом опять же тех средств, которые у нас есть, создать систему контроля и мониторинга качества услуг связи. Это история, когда операторы говорят, что они номер один или первые по скорости интернета, качеству услуг связи. Имея оборудование, которое у нас есть, мы можем сделать объективный анализ, действительно ли это так или это не так, в разрезе разных регионов, городов и так далее",- сказал Хуторцев.

Конкретных сроков по созданию этой системы он не привел.

В своем выступлении на "Спектре" накануне заместитель директора ЦМУ Денис Глазунов сообщил, что одним из вариантов мониторинга качества услуг связи может стать установка в ключевых местах сети операторов связи сенсоров. Такие сенсоры могут быть как в виде отдельных устройств, так и в виде программного обеспечения на устройствах клиентского уровня. Глазунов сообщил, что управляющие сервера установлены за рубежом, "и эффективность такого контроля вызывает большие вопросы".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик.