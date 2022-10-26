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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector

В России появится отечественный аналог сервиса Downdetector
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданный в рамках реализации закона о суверенном рунете, в этом году запустит свой портал с отечественным аналогом сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, и другими услугами, сообщил директор центра Сергей Хуторцев.

"Мы давно шли к истории оптимального использования той информации, которую мы накопили, собрали от операторов связи, с тем, чтобы приносить максимальную пользу отрасли. В ближайшее время - сейчас проходит тестирование - будет выпущен в продакшн портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов", - сказал Хуторцев в среду на форуме "Спектр-2022".

В частности, на портале будет запущен отечественный аналог популярного сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и приложений.

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"Также портал будет предоставлять услуги аналогичные, наверное, сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов. Причем это будет не просто какое-то голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии", - сказал директор ЦМУ.

Он отметил, что системы Центра, которые уже работают, "позволят это сделать и выявить общую картинку состояния сети связи в автоматическом режиме". "Поэтому данные будут более, скажем так, верными, достоверными и так далее", - сказал Хуторцев.

Планируется и дальнейшее развитие портала. "Мы будем давать больше бесплатных сервисов для оценки защищённости инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи, для оценки выданных сертификатов безопасности сайтов и другие полезные вещи", - сказал Хуторцев.

Согласно презентации, на сайте также будут размещаться публикации о деятельности Центра, а на 2023 год запланировано введение оценки безопасности почтовых сервисов и веб-сервисов.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик.

Россия
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