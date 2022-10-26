Песков отметил прогресс в обеспечении мобилизованных экипировкой

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Проблемы с экипировкой для мобилизованных имеют место, но они решаются, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера было заседание координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных Сил. Президент выступил перед членами координационного совета, вы все слышали ремарки президента, - напомнил он. - Действительно, имели место проблемы с экипировкой, они, в том числе, имеют место отчасти до сих пор, но принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты".

По его словам, регионы подключаются к обеспечению солдат недостающим снаряжением.

"Теперь как раз комиссия (координационного совета) будет заниматься этими вопросами", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что вице-премьер Денис Мантуров персонально отвечает за эти вопросы, "поэтому меры принимаются, и проблема будет ликвидирована".

25 октября на первом заседании координационного совета с участием Путина премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло меры, в том числе выделиило деньги, чтобы обеспечить участников СВО обмундированием и снаряжением. По его словам, уже "контрактация идет полным ходом". Особо он отметил работу по оснащению войск специальными средствами индивидуальной защиты.