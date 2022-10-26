Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Песков отметил прогресс в обеспечении мобилизованных экипировкой

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Проблемы с экипировкой для мобилизованных имеют место, но они решаются, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера было заседание координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных Сил. Президент выступил перед членами координационного совета, вы все слышали ремарки президента, - напомнил он. - Действительно, имели место проблемы с экипировкой, они, в том числе, имеют место отчасти до сих пор, но принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты".

По его словам, регионы подключаются к обеспечению солдат недостающим снаряжением.

"Теперь как раз комиссия (координационного совета) будет заниматься этими вопросами", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что вице-премьер Денис Мантуров персонально отвечает за эти вопросы, "поэтому меры принимаются, и проблема будет ликвидирована".

25 октября на первом заседании координационного совета с участием Путина премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло меры, в том числе выделиило деньги, чтобы обеспечить участников СВО обмундированием и снаряжением. По его словам, уже "контрактация идет полным ходом". Особо он отметил работу по оснащению войск специальными средствами индивидуальной защиты.

Хроника 24 февраля – 26 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Денис Мантуров Минпромторг Владимир Путин Дмитрий Песков Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

В Москве заочно арестовали преподавателя из США по делу о наркотиках

Задачи тренировки стратегических сил сдерживания РФ выполнены полностью

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что рисков для россиян из-за создания в США гибридного вируса COVID нет

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Сунака с назначением премьером

Туроператоры сообщили о новом оживлении спроса на "карточные" туры за рубеж

Взрыв на Крымском мосту

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });