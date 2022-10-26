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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Задачи тренировки стратегических сил сдерживания РФ выполнены полностью

Путин понаблюдал за тренировкой из ситуационного центра

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, сообщает сайт Кремля.

В среду президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания. Он наблюдал за тренировкой из ситуационного центра.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В среду по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин
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