Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду отрабатывали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегически-наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину в среду. Кадры мероприятия показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что к тренировке были привлечены ракетный комплекс РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два ракетоносца Ту-95МС.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания. Он наблюдал за тренировкой из ситуационного центра.

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