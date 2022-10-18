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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Песков заявил, что Минобороны уведомит об учениях стратегических ядерных сил РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Об учениях российских стратегических ядерных сил будет соответствующее уведомление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существует установленная система нотификации уведомлений о проведении подобных учений. И осуществляется это по линии министерства обороны", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление США о том, что они не получили соответствующего уведомления о планируемых в РФ учениях стратегических ядерных сил.

Пескова также спросили, "распространяется ли российский ядерный зонтик на территории, которые недавно были присоединены к России (Донецкая, Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области)".

На это он ответил: "Вы знаете, что они были присоединены недавно, поэтому сейчас ведется работа по интеграции этих новых территорий в юридическую систему безопасности Российской Федерации, экономическую, социальную систему и так далее. Но все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации и, соответственно, все они защищаются, и их безопасность обеспечивается на таком же уровне, как вся остальная территория России".

Дмитрий Песков Минобороны РФ США
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