Президент поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить меры безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны после диверсии на Крымском мосту и подобной попытки на Курской АЭС.

"Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур", - сказал Путин на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ в режиме ВКС в среду.

По его словам, "именно эти объекты, а также места массового пребывания людей должны быть максимально защищены".

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Движение автобусов по мосту возобновилось 17 октября. Водителей грузовиков ранее попросили пользоваться паромной переправой.