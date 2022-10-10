Путин сообщил о трех терактах украинских спецслужб в отношении Курской АЭС

Блочный пульт управления Курской АЭС Фото: Иван Гущин/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России. Неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких-бы то ни было серьезных последствий не допущено", - сказал Путин, выступая на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.

Он напомнил, что накануне в результате проведения первичных следственных действий стало известно, что взрыв 8 октября на Крымском мосту - это теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Заказчики, организаторы и исполнители теракта - это украинские спецслужбы, добавил Путин.

"Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", - сказал Путин.

Ранее ФСБ сообщала, что украинские диверсионные группы в августе совершили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи, что повлекло нарушения в технологическом процессе Курской АЭС.