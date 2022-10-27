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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В РФ за сутки COVID-19 заболели 7,8 тыс. человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,8 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 331. Небольшой рост заболеваемости отмечается второй день подряд.

За минувшие сутки скончались 82 человека, накануне сообщалось о 80 умерших.

Выздоровели за сутки 12 040 человек, или на 4,5% больше в сравнении с 26 октября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 389 872 умерших и 20,76 млн выздоровевших.

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