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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 629,5 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 629 547 079, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 586 901 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 414 326 и 1 070 064.

Индия - 44 649 088 и 528 999.

Франция - 36 962 135 и 157 811.

Бразилия - 34 815 258 и 687 962.

Германия - 35 523 412 и 153 377.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 845,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 269 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 390, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 828.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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