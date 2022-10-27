Тероборона в Херсоне проводит занятия по организации огневых позиций в городской черте

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Отряды территориальной обороны, созданные в Херсонской области после введения военного положения, начали тренировки по противотанковой обороне и организации позиций в городской черте, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов со ссылкой на штаб теробороны.

"С назначенными расчетами ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) отрядов территориальной обороны города Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте", - написал он в своем в телеграм-канале.

Он также сообщил, что с группами минирования проведены практические занятия "по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов".

Ранее сообщалось, что в отряды территориальной обороны в Херсонской области могут записаться мужчины, которые остались в населенных пунктах правобережной части региона после объявления эвакуации населения на левый берег Днепра.

Решение о массовом перемещении жителей было принято властями региона в связи участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за неделю правобережье покинули более 70 тысяч человек.