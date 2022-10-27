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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Кремле назвали частным мнением заявление о риске уехавших от СВО стать иноагентами

В Кремле назвали частным мнением заявление о риске уехавших от СВО стать иноагентами
Андрей Климов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил свое личное мнение, заявив, что покинувшие РФ после начала спецоперации на Украине граждане могут попасть под закон об иноагентах.

"О каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения, здесь никакой позиции у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с высказываниями Климова написал в своем телеграм-канале: "Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии".

Ранее Климов заявил, что человек, уехавший из РФ после начала спецоперации на Украине, "запросто может стать фигурантом этого закона".

При этом он напомнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст "на основании целого ряда параметров". "Но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается", - сказал Климов.

Сенатор также призвал в каждом случае разбираться индивидуально, потому что есть те, кто планировал выехать.

Андрей Климов Дмитрий Песков Совет Федерации Кремль Минюст Андрей Клишас
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