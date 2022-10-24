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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В Кремле не увидели тенденции к запрету произведений деятелей культуры, покинувших РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Общей тенденции к запрету спектаклей, художественных произведений деятелей культуры, покинувших РФ, в стране не наблюдается, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Журналисты обратили внимание Пескова на заявление писателя Бориса Акунина о том, что с афиш театров убирают его имя, а ряд СМИ сообщил, что с витрин магазинов исчезают книги, авторы которых признаны иноагентами.

На вопрос, не считают ли в Кремле подобные проявления "культурой отмены", Песков сказал: "Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, поскольку книги продаются, в том числе упомянутых вами писателей".

"Что убирается с полок, опять же надо в каждом конкретном случае спросить. Позиция президента (Владимира Путина) была заявлена абсолютно четко и однозначно, и здесь не должно быть никаких сомнений", - сказал Песков.

"Здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, ее быть не может", - подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, нужно ли бороться с такого рода решениями, Песков сказал: "Не бороться, но вряд ли есть какие-то основания для этой ситуации".

Ранее Путин заявил, что Москва возмущена попытками отменить русскую культуру, но не будет вести себя таким же образом.

Дмитрий Песков
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