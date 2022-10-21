Минюст признал иноагентами журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр

Такой же статус получили экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и продюсер Александр Роднянский

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, восемь человек, среди которых журналисты "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Шадрину). Всем восьмерым вменяется осуществление политической деятельности и наличие иностранного финансирование.

У бывших журналистов "Эха Москвы" (радиостанция ликвидирована в марте) Плющева и Фельгенгауэр источниками финансирования указаны Украина и германская Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом, журналисты DW были лишены аккредитации, сайт блокируется).

В перечень включена Катерина Босов, вдова бизнесмена Дмитрия Босова, глава группы компаний "Сибантрацит". По данным Минюста, иностранное финансирование она получает от Украины.

Такой же статус получили бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и продюсер Александр Роднянский (оба финансируются Украиной, считает Минюст).

Также список пополнили директор российского отделения Transparency International ("Трансперенси Интернешнл - Р" признана в России НКО-иноагентом) Илья Шуманов, бывший соратник Алексея Навального Семен Кочкин и башкирский активист Руслан Габбасов. У Шуманова и Габбасова источником финансирования указано "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом), у Кочкина - Украина.

Пономарев покинул Россию в 2014 году. В апреле 2015 года против него было возбуждено уголовное дело о растрате, позднее он был лишен статуса депутата Госдумы. В 2019 году он получил гражданство Украины.

В России Пономарев объявлен в международный розыск, в 2015 и 2022 году российские суды его заочно арестовывали.