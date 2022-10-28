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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Кузбасская шахта "Юбилейная", откуда ночью эвакуировали горняков, приостановила работу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На шахте "Юбилейная" (входит в холдинг АО "ТопПром", Новокузнецк, Кемеровская область), откуда ночью эвакуировали горняков из-за пожара, приостановлены все горные работы, за исключением работ по жизнеобеспечению, сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"Пока на жизнеобеспечении. Работает комиссия", - сказал представитель министерства.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в шахте "Юбилейная" произошел пожар. Возгорание было ликвидировано силами ВГК (вспомогательная горная команда).

Сообщалось также, что в августе 2022 года суд на 90 суток приостанавливал горные работы на "Юбилейной", за исключением работ по жизнеобеспечению. Приостановка была связана с невыполнением решений проектной документации, прошедшей оценку соответствия "Главгосэкспертизы России".

Аналогично в апреле 2022 года суд приостанавливал на 90 суток все виды горных работ на "Юбилейной", за исключением работ по жизнеобеспечению.

Кузбасс Новокузнецк
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