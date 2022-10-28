Всех горняков кузбасской шахты "Юбилейная" вывели на поверхность

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Почти 120 человек вывели на поверхность с шахты "Юбилейная" в Кузбассе, где произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"В шахте находились 118 человек, люди вышли на поверхность. Пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, в ночь на пятницу в шахте "Юбилейная" (Новокузнецк, Кемеровская область) произошел пожар. Возгорание было ликвидировано силами ВГК (вспомогательная горная команда).