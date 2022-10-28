Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Всех горняков кузбасской шахты "Юбилейная" вывели на поверхность

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Почти 120 человек вывели на поверхность с шахты "Юбилейная" в Кузбассе, где произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"В шахте находились 118 человек, люди вышли на поверхность. Пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, в ночь на пятницу в шахте "Юбилейная" (Новокузнецк, Кемеровская область) произошел пожар. Возгорание было ликвидировано силами ВГК (вспомогательная горная команда).

Кузбасс Новокузнецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание на кузбасской шахте "Юбилейная" ликвидировано

Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ

Более сотни горняков эвакуируют из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за пожара

Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине

Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине

Что произошло за день: четверг, 27 октября

Путин назвал Эрдогана непростым, но надежным партнером

Путин напомнил, что РФ инициативно никогда не говорила о применении ядерного оружия

Путин заявил, что Запад, как меньшинство, не вправе навязывать ценности миру

Путин рекомендовал оппонентам не искать в альтернативной точке зрения "угрозу демократии"

Путин рекомендовал оппонентам не искать в альтернативной точке зрения "угрозу демократии"

МИД РФ заявил, что США превращают свои ядерные бомбы в оружие, применимое на поле боя

МИД РФ заявил, что США превращают свои ядерные бомбы в оружие, применимое на поле боя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });