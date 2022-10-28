ЦБ не видит потребности в bail-out "дочек" иностранных банков

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России не видит потребности в bail-out "дочек" иностранных банков в ближайшей перспективе, так как банковская система в целом устойчива, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается работы российских "дочек" иностранных банков, в России мы к ним относимся как к российским банкам, и все регулирование и надзорная практика построены абсолютно одинаковым образом. Но, действительно, сделки с активами ряда из них, по перечню, требуют специального разрешения. Пока такие критерии не установлены, идет работа над указом. Пока об этом сложно говорить, будет рассматриваться, видимо, весь набор факторов в этой ситуации", - сказала она.

"Какой-то потребности потенциальной в bail-out я пока не вижу. Никаких таких вот случаев, чтобы это потребовалось в ближайшей перспективе, мы не видим, потому что в целом банковская система устойчивая", - добавила глава ЦБ.

Онаа также напомнила, что указ президента касается только продажи акций "дочек" иностранных банков, а не портфелей кредитов.

26 октября Владимир Путин утвердил перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Всего в списке 45 позиций, в него, в частности, попали "дочки" основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов ("Яндекс", VK, Ozon).

Перечень банков был утвержден в рамках указа президентаот 5 августа 2022 года N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот указ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов как минимум до конца 2022 года (действие запрета может "неоднократно" продлеваться). Исключение для совершения сделки может быть сделано в том случае, если на ее проведение получено специальное разрешение президента.