OTP Group продолжает изучать все опции для дочернего ОТП банка

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Венгерская OTP Group по-прежнему рассматривает все стратегические опции в отношении российского дочернего ОТП банка, отмечает сложности его продажи в связи с принятием указа президента РФ, говорится в отчете группы.

"Менеджмент OTP Group в отношении российской и украинской "дочек" придерживается принципа непрерывности деятельности. При этом в отношении российского банка руководство по-прежнему рассматривает все стратегические варианты, хотя принятый в октябре 2022 года указ президента России запрещает продажу банков с иностранным капиталом", - отмечает группа.

OTP Group в середине марта 2022 года заявила, что не исключает ухода из России.

В конце октября прошлого года президент Владимир Путин своим указом утвердил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению. Всего в списке 45 позиций, в том числе ОТП банк.

Чистая прибыль ОТП банка в IV квартале 2022 года по МСФО выросла на 40% - до 18,8 млрд венгерских форинтов, следует из отчета группы. За 2022 год прибыль российского банка выросла на 13% - до 42,5 млрд форинтов.

Группа отмечает, что на показатели российского ОТП банка сильное влияние оказывает курсовая динамика, данные в местной валюте (рублях) дают более точную картину динамики показателей баланса и отчета о прибыли и убытке.

Так, чистая прибыль ОТП банка в 2022 году сократилась на 57% - до 3,9 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году, говорится в презентации группы.

Расходы на резервы ОТП банка в IV квартале 2022 года составили почти 15 млрд форинтов (порядка 2,9 млрд рублей) против 414 млн форинтов за аналогичный период 2021 года. В 2022 году расходы на резервы выросли в 3,9 раза - до 51 млрд форинтов (9,8 млрд рублей).

Совокупный кредитный портфель ОТБ банка до вычета резервов на 31 декабря 2022 года составил 152 млрд рублей, сократившись на 12% со 173 млрд рублей по итогам 2021 года. Корпоративные кредиты в 2022 году снизились на 75% - до 7 млрд рублей с 28 млрд рублей.

Средства клиентов российского банка по итогам 2022 года достигли 112 млрд рублей, увеличившись за год на 19%.

OTP Group в 2022 году сократила внутригрупповое финансирование на 66 млрд форинтов (порядка 12,7 млрд рублей). У ОТП банка по итогам 2022 года оставался только субординированный долг на 10 млрд форинтов (около 1,9 млрд рублей).

"В соответствии с новой стратегией корпоративный кредитный портфель и внутригрупповое фондирование были сознательно сокращены", - отмечается в презентации.

В России OTP Group представлена дочерним ОТП банком. Он по итогам 2021 года занимал 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".