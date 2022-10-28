Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новых мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - сказал министр обороны РФ.

Он сообщил, что порядка 82 тысяч мобилизованных россиян отправлены в зону проведения специальной военной операции.

"В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", - доложил Шойгу Путину.

По его словам, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

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