Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Что произошло за день: пятница, 28 октября

Шойгу заявил о завершении отправки мобилизованных в войска, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку, МВД объявило сына красноярского губернатора в розыск

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена. Министр обороны РФ сообщил, что военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками. По его словам, призваны 300 тысяч человек, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. Порядка 82 тысяч отправлены в зону проведения СВО.

- Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи. Предусмотрены отдельные беседы президента РФ с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

- ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Следствие МВД РФ объявило сына красноярского губернатора в международный розыск. На прошлой неделе стало известно о задержании Артема Усса в Италии из-за претензий США по поводу возможного обхода санкций. Согласно базе данных Мещанского суда Москвы, Уссу вменяется отмывание средств.

- Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро, сообщил финский производитель шин.

- Бывший летчик Константин Ярошенко назначен членом Общественной палаты. Он был приговорен в США к 20 годам тюрьмы, в апреле 2022 года его обменяли на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за нападение на двоих полицейских в Москве.

- Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче. Он пройдет 17 ноября в Душанбе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка" оправдан судом в многомиллиардной растрате

Биржевые цены на топливо в октябре снизились на 6-9%

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена

ЦБ анализирует риски появления в России траншевой ипотеки

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Набиуллина исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

Ситибанк планирует продать портфель розничных кредитов банку "Уралсиб"

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр

Застройщики с 2023 года смогут получать участки без справки "о безрудности" от Роснедр
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });