Что произошло за день: пятница, 28 октября

Шойгу заявил о завершении отправки мобилизованных в войска, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку, МВД объявило сына красноярского губернатора в розыск

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил, что отправка граждан в войска в рамках частичной мобилизации завершена. Министр обороны РФ сообщил, что военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками. По его словам, призваны 300 тысяч человек, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. Порядка 82 тысяч отправлены в зону проведения СВО.

- Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоятся 31 октября в Сочи. Предусмотрены отдельные беседы президента РФ с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

- ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Следствие МВД РФ объявило сына красноярского губернатора в международный розыск. На прошлой неделе стало известно о задержании Артема Усса в Италии из-за претензий США по поводу возможного обхода санкций. Согласно базе данных Мещанского суда Москвы, Уссу вменяется отмывание средств.

- Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро, сообщил финский производитель шин.

- Бывший летчик Константин Ярошенко назначен членом Общественной палаты. Он был приговорен в США к 20 годам тюрьмы, в апреле 2022 года его обменяли на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за нападение на двоих полицейских в Москве.

- Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче. Он пройдет 17 ноября в Душанбе.