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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

В Белгородской области в ДТП с бензовозом и микроавтобусом погибли семь человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Шебекинском городской округе в столкновении микроавтобуса и бензовоза погибли семь человек, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская "Газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших", - написал он.

Гладков поручил "своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить".

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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