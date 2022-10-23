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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекина выросло до 14 человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле с украинской стороны города Шебекино.

"Вчерашний обстрел в Шебекино унес жизни двух человек, один из которых молодой четырнадцатилетний парень. Самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Еще тринадцать человек пострадали. Пять из них находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Семи была оказана медицинская помощь, и врачи отпустили их долечиваться амбулаторно. Сегодня в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, он госпитализирован", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что при обстреле погибли два человека и 11 были ранены.

Также Гладков уточнил информацию о пострадавших в городе объектах.

"Объекты коммерческие. Три торговых центра, два из которых фактически перестали существовать. При этом собственник объектов один. Что плохо? Имущество было не застраховано. На предприятие кредит. При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год" - написал Гладков.

Он уточнил, что потери для предприятия "катастрофические" и скорее всего понадобится помощь правительства РФ.

Со своей стороны администрация округа поможет собственнику с разборкой завалов.

Также Гладков сообщил, что при обстреле пострадало большое количество машин.

Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
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