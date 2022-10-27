"Газпром" вынес магистральный газопровод за черту Белгорода

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил реконструкцию 40-километрового участка магистрального газопровода "Шебелинка-Брянск-Курск-Белгород" (ШБКБ) и вывел трубы высокого давления за пределы Белгорода, сообщил Ростехнадзор.

Ведомство приняло эти работы и выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации. Нарушений Ростехнадзор не выявил.

Работы прошли на участке со 120 км по 160 км в Белгородской области.

"Реконструкция газопровода ШБКБ осуществлялась в связи с необходимостью выноса существующих газопроводов высокого давления за черту Белгорода с целью увеличения производительности и качества газоснабжения потребителей", - говорится в пресс-релизе.

Проект реконструкции предполагал строительство новой линии газопровода протяженностью 44,3 км, а также новой ГРС "Белгород-1А" производительностью 300 тысяч куб. м/час и распределительного газопровода Ду-1200 мм протяженностью 17,4 км, сообщает сайт "Газпрома трансгаз Москва", обслуживающего МГ ШБКБ.